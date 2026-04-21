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जोहो ने अरट्टाई में पेश किया बेहतर सर्च फीचर, सप्ताहिक अपडेट जारी करने की योजना
अरट्टाई के सर्च फीचर को अपडेट किया गया है

जोहो ने अरट्टाई में पेश किया बेहतर सर्च फीचर, सप्ताहिक अपडेट जारी करने की योजना

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Apr 21, 2026
03:59 pm
क्या है खबर?

जोहो के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अरट्टाई में सर्च कार्यक्षमता में सुधार किया गया है। कंपनी के संस्थापक श्रीधर वेंबू ने बताया कि आंतरिक स्तर पर निरंतर विचार-विमर्श के बाद इस फीचर में सुधार किया गया है। यह अपडेट उत्पाद के मूल अनुभव को बेहतर बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वेंबू की पोस्ट के अनुसार, अपडेटेड सर्च सिस्टम निरंतर सुधार और बारीकियों पर ध्यान देने का परिणाम है।

फायदा 

इस अपडेट से यूजर्स को क्या मिलेगा फायदा?

वेंबू ने अपनी पोस्ट में बताया कि टीम ने इस फीचर को लॉन्च करने से पहले इसे बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की, जो बातचीत और कंटेंट को खोजने में उपयोगिता और सटीकता पर विशेष ध्यान देने को दर्शाता है। इस अपडेट का उद्देश्य यूजर्स के लिए चैट के भीतर मैसेज, फाइल्स और शेयर की गई जानकारी को ढूंढना आसान बनाना है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जो अक्सर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की समग्र उपयोगिता को प्रभावित करता है।

योजना 

सप्ताहिक आधार पर जारी करेगी अपडेट 

कंपनी संस्थापक ने कहा कि जोहो साप्ताहिक आधार पर अपडेट जारी करने की योजना बना रही है। इससे पता चलता है कि विकास का एक निरंतर चक्र चल रहा है, जिसमें सुविधाओं को बड़े, अनियमित अपडेट के बजाय धीरे-धीरे परिष्कृत किया जाता है। उन्होंने संकेत दिया कि अरट्टाई के सर्च में सुधार से प्राप्त सीख को अन्य उत्पादों में भी लागू किया जाएगा। व्यक्तिगत चैट के बाद कंपनी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को ग्रुप चैट में लाने पर काम कर रही है।

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