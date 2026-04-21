जोहो ने अरट्टाई में पेश किया बेहतर सर्च फीचर, सप्ताहिक अपडेट जारी करने की योजना

वेंबू ने अपनी पोस्ट में बताया कि टीम ने इस फीचर को लॉन्च करने से पहले इसे बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की, जो बातचीत और कंटेंट को खोजने में उपयोगिता और सटीकता पर विशेष ध्यान देने को दर्शाता है। इस अपडेट का उद्देश्य यूजर्स के लिए चैट के भीतर मैसेज, फाइल्स और शेयर की गई जानकारी को ढूंढना आसान बनाना है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जो अक्सर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की समग्र उपयोगिता को प्रभावित करता है।

योजना

सप्ताहिक आधार पर जारी करेगी अपडेट

कंपनी संस्थापक ने कहा कि जोहो साप्ताहिक आधार पर अपडेट जारी करने की योजना बना रही है। इससे पता चलता है कि विकास का एक निरंतर चक्र चल रहा है, जिसमें सुविधाओं को बड़े, अनियमित अपडेट के बजाय धीरे-धीरे परिष्कृत किया जाता है। उन्होंने संकेत दिया कि अरट्टाई के सर्च में सुधार से प्राप्त सीख को अन्य उत्पादों में भी लागू किया जाएगा। व्यक्तिगत चैट के बाद कंपनी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को ग्रुप चैट में लाने पर काम कर रही है।