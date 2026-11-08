जोहो ने दिवाली पर अरट्टई में पेश किया नया फीचर, बताएगा ऐप का सही उच्चारण

वेंबू ने इससे पहले अक्टूबर, 2025 में एक पोस्ट के जरिए कॉमिक-पैनल स्टाइल का एक ग्राफ़िक शेयर किया, जिसमें कई भारतीय भाषाओं और लिपियों के जरिए इस शब्द को समझाया गया था।

इस ग्राफिक के बीच में तमिल शब्द 'अरट्टई' लिखा था और इसके साथ ही देवनागरी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, तेलुगु और ओड़िया जैसी कई अन्य लिपियों में भी इसे लिखा गया था।

यह एक तमिल शब्द है, जिसका अर्थ अनौपचारिक बातचीत या हंसी-मजाक है।