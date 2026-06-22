AI डाटा सेंटर्स पर हो रहे बेहिसाब खर्च को लेकर जोहो संस्थापक ने दी चेतावनी टेक्नोलॉजी Jun 22, 2026

जोहो के संस्थापक श्रीधर वेंबु ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डाटा सेंटर के बढ़ते खर्च को लेकर चिंता जताई है। IBM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की तरह वे भी मानते हैं कि इन सेंटर्स बहुत ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है।

वे कहते हैं कि अभी AI में निवेश की, जो होड़ लगी है, जोहो उसमें शामिल होने के बजाय मजबूत बुनियाद बनाने पर ध्यान देगी। इसमें डाटा की बेहतर प्रोसेसिंग और सुदृढीकरण सीखने जैसे काम शामिल हैं। वे तुरंत फायदे के पीछे नहीं भागना चाहते।

उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया, "हम 5 साल बाद बात करेंगे।" यह उनके दूरगामी दृष्टिकोण को दिखाता है।