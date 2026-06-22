हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार का दृश्य

ठाणे: 251 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से दौड़ रही BMW डिवाइडर से टकराई, युवक के परखच्चे उड़े

लेखन गजेंद्र 10:55 am Jun 22, 202610:55 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के ठाणे में रविवार को हुए BMW हादसे ने लोगों के रौंगटे खड़े कर दिए हैं। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 2 युवकों के शव भी 2 हिस्सों में बंट गए। हादसा रविवार तड़के बदलापुर के पास मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर हुआ है। मृतकों की पहचान कार सवार योगेश दिघे (26) और रेकेबा जैकब (24) के रूप में हुई। दोनों बदलापुर के निवासी थे। कार सवार तीसरा युवक अंगद गंभीर घायल है।