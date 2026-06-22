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ठाणे: 251 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से दौड़ रही BMW डिवाइडर से टकराई, युवक के परखच्चे उड़े
हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार का दृश्य

ठाणे: 251 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से दौड़ रही BMW डिवाइडर से टकराई, युवक के परखच्चे उड़े

लेखन गजेंद्र
Jun 22, 2026
10:55 am
क्या है खबर?

महाराष्ट्र के ठाणे में रविवार को हुए BMW हादसे ने लोगों के रौंगटे खड़े कर दिए हैं। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 2 युवकों के शव भी 2 हिस्सों में बंट गए। हादसा रविवार तड़के बदलापुर के पास मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर हुआ है। मृतकों की पहचान कार सवार योगेश दिघे (26) और रेकेबा जैकब (24) के रूप में हुई। दोनों बदलापुर के निवासी थे। कार सवार तीसरा युवक अंगद गंभीर घायल है।

हादसा

251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी कार

शनिवार को योगेश का जन्मदिन था। वह जैकब और अंगद के साथ BMW से जन्मदिन मनाने निकला था। कार अंगद चला रहा था। उसके पिता कार के मालिक हैं। तीनों तड़के 4 बजे टिटवाला से बदलापुर लौट रहे थे, तभी वे मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर चले गए और उनकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। बताया जा रहा है कि घटना के समय कार की रफ्तार 251 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

जांच

कार का इंजन 30 मीटर दूर मिला

पुलिस का कहना है कि मौके पर अंगद के सिर पर गंभीर रूप से चोट मिली है। योगेश का शव 2 टुकड़ों में बंट गया, जबकि जैकब भी घटनास्थल से दूर मृत मिलीं। एक्सप्रेसवे के जिस हिस्से में हादसा हुआ है, वह अभी आवागमन के लिए शुरू नहीं हुआ था। घटनास्थल से जन्मदिन की पार्टी का 9,000 रुपये का बिल भी मिला है। कार का इंजन भी घटनास्थल से 30 मीटर दूर मिला है। तीनों इंस्टाग्राम पर लाइव थे।

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हादसे के बाद का दृश्य

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