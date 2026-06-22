मुंबई में 2 दिन की लगातार बारिश से गर्मी से राहत मिली, लेकिन सड़कों पर आफत
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मानसून पहुंच गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। रविवार के बाद सोमवार को भी मुंबई के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई, जो कुछ घंटे तक जारी रही। हालांकि, दूसरे दिन की लगातार बारिश ने लोगों के लिए समस्या पैदा की। कई इलाकों में यातायात रूक गया और कुछ जगह जलभराव पैदा होने से सड़कों पर वाहन रेंगते रहे। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार तक भारी बारिश की संभावना जताई है।
समस्या
इन इलाकों में हुई समस्या
बारिश के कारण वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भारी जाम लग गया। यहां सब्जियों से लदा एक ट्रक हाईवे पर पलट गया, जिससे यातायात की समस्या और बढ़ गई। इंडिया टुडे के मुताबिक, अंधेरी मेट्रो में यातायात लगभग 10-15 मिनट के लिए रुक गया। बांद्रा ईस्ट के कुछ हिस्सों में भी जलभराव है। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के मुताबिक, मुंबई में सुबह 6 से 7 बजे के बीच 17 मिमी बारिश हुई है। कुछ इलाकों में 61 मिमी बारिश हुई है।
बारिश
देर से पहुंचा है मानसून
आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचता है। इस बार देरी हुई और यह 21 जून को पहुंचा है। हालांकि, पहले दिन की बारिश ने लोगों को चौंका दिया। IMD के मुताबिक, आने वाले सप्ताह में भारी और अधिक व्यापक वर्षा होने की संभावना है। इसमें 25 और 26 जून के आसपास इसमें काफी तीव्रता आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून 23 जून के आसपास महाराष्ट्र के और हिस्सों में प्रवेश करेगा।
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मुंबई में बारिश
#WATCH | मुंबई, महाराष्ट्र: शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। वीडियो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से है। pic.twitter.com/SZQEc4pp9j— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 22, 2026
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मुंबई में बारिश का दृश्य
Happy Monsoon, #Mumbai ⛈️🌧️— Rajesh Kumar Reddy E V (@rajeshreddyega) June 22, 2026
The first heavy downpour of the season has arrived 🎉
📍 #Goregaon witnesses intense #Rainfall as #Monsoon activity picks up. Expect moderate to heavy showers across many parts of the city over the next 18–24 hours.#MumbaiRains #MumbaiMonsoon pic.twitter.com/LJXeilfrbr