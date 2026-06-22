मुंबई में 2 दिन की लगातार बारिश से गर्मी से राहत मिली, लेकिन सड़कों पर आफत

समस्या

इन इलाकों में हुई समस्या

बारिश के कारण वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भारी जाम लग गया। यहां सब्जियों से लदा एक ट्रक हाईवे पर पलट गया, जिससे यातायात की समस्या और बढ़ गई। इंडिया टुडे के मुताबिक, अंधेरी मेट्रो में यातायात लगभग 10-15 मिनट के लिए रुक गया। बांद्रा ईस्ट के कुछ हिस्सों में भी जलभराव है। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के मुताबिक, मुंबई में सुबह 6 से 7 बजे के बीच 17 मिमी बारिश हुई है। कुछ इलाकों में 61 मिमी बारिश हुई है।