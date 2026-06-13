अमेरिकी प्रतिबंध के बाद श्रीधर वेंबू ने भारत के AI में आत्मनिर्भर बनने पर दिया जोर टेक्नोलॉजी Jun 13, 2026

जोहो के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) श्रीधर वेंबू ने एंथ्रोपिक के मॉडल्स पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत को अपना खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विकसित करने का आग्रह किया है।

अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए एंथ्रोपिक के फेबल 5 और मिथोस 5 मॉडल्स तक पहुंच रोक दी है। यह फैसला इतना कड़ा था कि इससे कंपनी में कार्यरत विदेशी कर्मचारियों पर भी असर पड़ा।

वेंबू ने इसे एक वेक-अप कॉल यानि एक चेतावनी करार दिया है और कहा है कि भारत को अब वैश्विक तकनीकी कंपनियों पर अपनी ज्यादा निर्भरता खत्म करनी चाहिए।