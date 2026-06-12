शेयर बाजार में 800 अंक उछला सेंसेक्स

शेयर बाजार में 800 अंक उछला सेंसेक्स, क्या है तेजी की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:27 am Jun 12, 202611:27 am

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (12 जून) बढ़त देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स करीब 1,000 पॉइंट्स तक चढ़ गया। आज सुबह करीब 11:00 बजे सेंसेक्स 753 अंक चढ़कर 74,587 पर पहुंच गया। वहीं, निफ्टी 50 196 अंक चढ़कर 23,356 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। बाजार में खरीदारी का माहौल दिखा और अधिकांश बड़े शेयर बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए। निवेशकों का भरोसा भी पहले के मुकाबले मजबूत दिखाई दिया।