शेयर बाजार में 800 अंक उछला सेंसेक्स, क्या है तेजी की वजह?
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (12 जून) बढ़त देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स करीब 1,000 पॉइंट्स तक चढ़ गया। आज सुबह करीब 11:00 बजे सेंसेक्स 753 अंक चढ़कर 74,587 पर पहुंच गया। वहीं, निफ्टी 50 196 अंक चढ़कर 23,356 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। बाजार में खरीदारी का माहौल दिखा और अधिकांश बड़े शेयर बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए। निवेशकों का भरोसा भी पहले के मुकाबले मजबूत दिखाई दिया।
ईरान-US तनाव
ईरान-US तनाव कम होने से मिला सहारा
बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशिया से आई सकारात्मक खबरें मानी जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच जल्द शांति समझौता हो सकता है। इससे लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की आशंका कम हुई है। निवेशकों को उम्मीद है कि क्षेत्र में स्थिरता आने से वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। इसी उम्मीद ने दुनियाभर के शेयर बाजारों के साथ भारतीय बाजार को भी मजबूती दी है।
तेल
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से राहत
कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट ने भी बाजार का माहौल बेहतर बनाया है। ब्रेंट क्रूड 90 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया है, जिससे भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों को फायदा होने की उम्मीद है। कम तेल कीमतों से महंगाई का दबाव घट सकता है और सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। इसी से निवेशकों ने बाजार में जमकर खरीदारी की और कई प्रमुख शेयरों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई।
सेक्टर
हरे निशान में लगभग सभी सेक्टर
आज की तेजी केवल कुछ चुनिंदा शेयरों तक सीमित नहीं रही है। निफ्टी के 50 में से 49 शेयर बढ़त के साथ कारोबार करते दिखाई दिए। लार्सन एंड टुब्रो, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे बड़े शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। वहीं, निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 1.6 प्रतिशत और निफ्टी मिडकैप 100 में 1.4 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। सभी 16 प्रमुख सेक्टोरल इंडेक्स भी हरे निशान में कारोबार करते नजर आए।