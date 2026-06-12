एस जयशंकर बोले- अमेरिका ने 2022 में रूसी तेल खरीदने को कहा फिर टैरिफ लगाया

यूरोप

रूस के प्रति सहानुभूति के सवाल पर यूरोप को निशाने पर लिया

जयशंकर ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर यूरोप की चिंता और रूस के प्रति अत्यधिक सहानुभूति दिखाने के सवाल पर कहा, "मैं कीमत और उपलब्धता के आधार पर तेल खरीदता हूं। उस समय, बाज़ार में ज़्यादातर तेल रूस का ही उपलब्ध था क्योंकि यूरोपीय देश मुख्य रूप से मध्य पूर्व से तेल खरीद रहे थे, जो हमारी पारंपरिक आपूर्ति थी। तो हालात ने हमें एक खास दिशा में धकेल दिया।" उन्होंने कहा कि भारत ने कभी यूरोप को खतरे में नहीं डाला।