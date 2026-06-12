दिव्यांका त्रिपाठी ने अपने बच्चों की पहली झलक दिखाई

दिव्यांका त्रिपाठी ने दिखाई अपने जुड़वा बच्चों की पहली झलक, फैंस का भर आया दिल

लेखन ज्योति सिंह 11:35 am Jun 12, 202611:35 am

क्या है खबर?

टीवी अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ने 26 मई को पति विवेक दहिया के साथ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अब 18 दिनों बाद उन्होंने अपने दोनों बेटों की पहली झलक सोशल मीडिया पर दिखाई है। नई मां ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेटों की प्यारी सी तस्वीरों को साझा किया है, जिनमें उनका चेहरा छिपा है। दिव्यांका तस्वीर में बच्चों पर प्यार लुटाती नजर आ रही हैं। पोस्ट ने सोशल मीडिया पर आते ही फैंस का ध्यान खींच लिया है।