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दिव्यांका त्रिपाठी ने दिखाई अपने जुड़वा बच्चों की पहली झलक, फैंस का भर आया दिल
दिव्यांका त्रिपाठी ने अपने बच्चों की पहली झलक दिखाई

दिव्यांका त्रिपाठी ने दिखाई अपने जुड़वा बच्चों की पहली झलक, फैंस का भर आया दिल

लेखन ज्योति सिंह
Jun 12, 2026
11:35 am
क्या है खबर?

टीवी अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ने 26 मई को पति विवेक दहिया के साथ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अब 18 दिनों बाद उन्होंने अपने दोनों बेटों की पहली झलक सोशल मीडिया पर दिखाई है। नई मां ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेटों की प्यारी सी तस्वीरों को साझा किया है, जिनमें उनका चेहरा छिपा है। दिव्यांका तस्वीर में बच्चों पर प्यार लुटाती नजर आ रही हैं। पोस्ट ने सोशल मीडिया पर आते ही फैंस का ध्यान खींच लिया है।

प्रतिक्रया

दिव्यांका के जुड़वा बच्चों पर लोग लुटा रहे प्यार 

अभिनेत्री ने बेटों की अलग-अलग मनमोहक तस्वीरें साझा कीं, जिनमें वह उन्हें प्यार से निहारती हुई दिख रही हैं। कैप्शन में लिखा, 'मुझे चुनने के लिए धन्यवाद।' साथ में नीला दिल और नर वाला इमोजी लगाया है। तस्वीरों पर प्यार लुटाते हुए एक यूजर ने लिखा, 'यह इतना अनमोल है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।' एक ने लिखा, 'ये हैं असली मोहब्बतें।' बता दें, दिव्यांका और विवेक 2016 में शादी के 10 साल बाद माता-पिता बने हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए तस्वीरें

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