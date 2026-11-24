चीन के स्पेस स्टेशन पर जाएगा पहला विदेशी अंतरिक्ष यात्री

चीन के स्पेस स्टेशन जाएगा पहला विदेशी अंतरिक्ष यात्री, पाकिस्तान के जीशान अली को मिली जगह

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:22 pm Nov 24, 202606:22 pm

क्या है खबर?

चीन अपने तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर पहली बार किसी दूसरे देश के अंतरिक्ष यात्री को भेजने जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान के मुहम्मद जीशान अली को शेनझोउ-24 मिशन के दल में शामिल किया गया है। चीन की मानव अंतरिक्ष उड़ान एजेंसी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। इस मिशन के साथ चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम में पहली बार कोई विदेशी नागरिक स्टेशन पर पहुंचेगा। अली वहां वैज्ञानिक प्रयोगों और अनुसंधान से जुड़े काम करेंगे।