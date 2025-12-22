यूट्यूब बड़े आयोजनों के लाइव प्रसारण पर ज्यादा देगी ध्यान, भारतीय निदेशक ने बताई वजह 

गूगल का वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब लाइव कंटेंट पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके तहत खेल, कॉमेडी और पुरस्कार समारोहों का लाइव प्रसारण शामिल है। यह कदम यूजर्स के लिए खुद को 'नया टेलीविजन' के रूप में स्थापित करने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। भारत में प्रबंध निदेशक गुंजन सोनी ने कहा, "हम लाइव प्रसारण को यूट्यूब पर होने वाली गतिविधियों का एक अहम हिस्सा मानते हैं। इसका दायरा बड़े पर्दे से कहीं आगे तक जाता है।"

कनेक्टेड टीवी कनेक्टेड टीवी की बढ़ी लोकप्रियता पिछले 5 सालों में भारत में यूट्यूब के लिए कनेक्टेड टीवी सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्लेटफॉर्म रहा है। अप्रैल, 2025 तक 7 करोड़ से अधिक लोग इससे जुड़े हुए थे। इनमें से आधे से अधिक लोग 21 मिनट या उससे अधिक की अवधि वाले कंटेंट को देखते हैं। मनीकंट्रोल के साथ बातचीत में गुंजन सोनी ने कहा कि इसकी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता देश में यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन कारोबार के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में उभरी है।

लाइव प्रसारण ऑस्कर के लाइव प्रसारण का मिला अधिकार इस सप्ताह की शुरुआत में यूट्यूब ने कहा कि उसने 2029 से 5 साल तक के लिए हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार के वैश्विक स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल कर लिए हैं। यह कदम टेलीविजन पर 70 से अधिक सालों के प्रसारण को समाप्त कर देगा। ऑस्कर समारोह के मुख्य प्रसारण को मुफ्त में दिखाने के अलावा प्लेटफॉर्म रेड कार्पेट कवरेज, पर्दे के पीछे की झलकियां और ऑस्कर नामांकन की घोषणाएं भी प्रदर्शित करेगा।

अन्य कंटेंट आयोजनों से जुड़े अन्य कंटेंट भी यूजर्स की पसंद सोनी ने कहा कि लाइव प्रसारण के साथ-साथ उनसे जुड़ा कंटेंट भी यूजर्स को पंसद आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रमुख आयोजनों के आस-पास का अतिरिक्त कंटेंट प्लेटफॉर्म को प्रशंसक आधार बनाने में मदद करती है। सोनी ने क्रिकेट का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही लाइव एक्शन सीधे यूट्यूब पर न हो, फिर भी टीमों की ओर से अपना कंटेंट प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाता है, जिससे प्रशंसकों का समूह बन रहा है।"

