यूट्यूब के भुगतान करने वाले यूजर्स की संख्या 15 करोड़ के पार

यूट्यूब के भुगतान करने वाले यूजर्स की संख्या 15 करोड़ के पार

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:14 pm Oct 29, 202602:14 pm

क्या है खबर?

गूगल के वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के भुगतान करने वाले यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गूगल के CEO सुंदर पिचई के अनुसार, यूट्यूब की म्यूजिक और प्रीमियम सेवाओं के सब्सक्राइबर दुनिया भर में 15 करोड़ से अधिक हो गए हैं। इस आंकड़े में मुफ्त ट्रायल लेने वाले यूजर्स भी शामिल हैं। मार्च, 2025 में इन सेवाओं से 12.5 करोड़ यूजर्स जुड़े थे। यह बढ़ोतरी कंपनी की सशुल्क सेवाओं की बढ़ती मांग को दिखाती है।