यूट्यूब हुआ डाउन, यूजर्स नहीं देख पा रहें कोई वीडियो

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:47 am Feb 18, 202608:47 am

क्या है खबर?

वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब आज (18 फरवरी) सुबह-सुबह आउटेज की समस्या का सामना कर रहा है। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के अनुसार, भारत समेत दुनिया के कई अन्य देशों से बड़ी संख्या में यूजर्स ने आउटेज को लेकर रिपोर्ट किया है। इस आउटेज से लाखों लोग वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। कई यूजर्स ने बताया कि होमपेज लोड नहीं हो रहा है और ऐप पर भी कंटेंट दिखाई नहीं दे रहा है।