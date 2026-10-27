इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकेंगे 90 मिनट तक के वीडियो, जल्द आएगा नया फीचर

इंस्टाग्राम सीरीज नाम के फीचर की भी टेस्टिंग कर रही है।

इसके जरिए क्रिएटर्स की प्रोफाइल पर एक ही सीरीज के सभी वीडियो अलग जगह दिखाई देंगे। कंपनी इसे अमेरिका में 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में शुरू करने की योजना बना रही है।

इसके अलावा, इंस्टाग्राम रील्स टैब में लाइव वीडियो दिखाने की सुविधा भी आजमा रही है। फिलहाल इसका परीक्षण इंडोनेशिया और ब्राजील में हो रहा है। अमेरिका में इसे 2027 में लाने की योजना है।