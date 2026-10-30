अब बिना लॉगिन किए नहीं देख पाएंगे रेडिट की पोस्ट

अब बिना लॉगिन किए नहीं देख पाएंगे रेडिट की पोस्ट, कंपनी ला रही नया नियम

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:53 am Oct 30, 202610:53 am

क्या है खबर?

लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट अब बिना अकाउंट बनाए अपनी वेबसाइट इस्तेमाल करने की सुविधा सीमित करने जा रही है। कंपनी चाहती है कि पोस्ट और चर्चाएं देखने वाले लोग पहले लॉगिन करें। रेडिट के मुताबिक, इससे वेबसाइट पर होने वाली ऑटोमैटिक गतिविधियों और डाटा की चोरी रोकने में मदद मिलेगी। अभी कोई भी व्यक्ति बिना अकाउंट बनाए रेडिट पर मौजूद कंटेंट देख सकता है। कंपनी आने वाले महीनों में कुछ देशों में इस नए नियम को आजमाएगी।