ग्रोक को अपनी अपलोड की गई तस्वीरों को एडिट करने से रोक सकेंगे आप

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर्स के लिए एक नया विकल्प सामने आया है। अब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ग्रोक चैटबॉट को अपनी अपलोड की गई तस्वीरों में बदलाव करने से ब्लॉक कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, यह फीचर कुछ यूजर्स को iOS ऐप में इमेज और वीडियो अपलोड मेन्यू में दिखाई दिया है। हालांकि, xAI या एक्स ने अभी तक इस फीचर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

विकल्प विवाद के बाद आया यह नया विकल्प यह नया फीचर ऐसे समय में सामने आया है जब ग्रोक को लेकर बड़ा विवाद हो चुका है। रिपोर्ट के अनुसार, 2026 की शुरुआत में चैटबॉट के इमेज जेनरेशन टूल का गलत इस्तेमाल हुआ था। उस दौरान लाखों एडिटेड और आपत्तिजनक तस्वीरें बनाई गई थीं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कई हजार तस्वीरों में बच्चों से जुड़ा संवेदनशील कंटेंट भी शामिल था, जिसके बाद यूरोप में इस मामले की जांच शुरू की गई।

लाभ यूजर्स को मिलेगा ज्यादा कंट्रोल नए फीचर के तहत यूजर एक आसान टॉगल के जरिए ग्रोक को अपनी तस्वीरों में बदलाव करने से रोक सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति ग्रोक को टैग करके किसी की अपलोड की गई फोटो को एडिट नहीं कर पाएगा। यह कदम यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया माना जा रहा है। इससे प्लेटफॉर्म पर AI के गलत इस्तेमाल को कुछ हद तक रोकने की कोशिश की गई है।

