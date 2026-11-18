गेमर्स ब्लिंकिट से ऑर्डर कर सकेंगे GTA 6

ब्लिंकिट से ऑर्डर कर सकेंगे GTA 6, इन शहरों में शुरू हुई सुविधा

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:48 pm Nov 18, 202612:48 pm

क्या है खबर?

GTA 6 की रिलीज से एक दिन पहले भारत में गेम खरीदने वालों के लिए नई सुविधा शुरू हुई है। ब्लिंकिट अब चुनिंदा शहरों में गेम का फिजिकल बॉक्स ऑर्डर करने की सुविधा दे रही है। ग्राहक घर बैठे कुछ ही मिनटों में इसकी डिलीवरी पा सकते हैं। बॉक्स में गेम डाउनलोड करने का कोड मिलेगा, जिससे खिलाड़ी रिलीज से पहले डाउनलोड की तैयारी कर सकेंगे। इस सुविधा से गेम खरीदने वालों को दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।