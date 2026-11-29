प्रोफेसर जेम्स चोंग की अगुवाई में गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी के होसकोटे कैंपस में एक पायलट स्टडी शुरू होगी, जिससे इस तकनीक को भारत के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी।

इस पहल में हेलिक्स बायोटेक पार्क में एक 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' बनाने की योजना है। साथ ही बेंगलुरु बायोइनोवेशन सेंटर लैब और स्टार्टअप्स को भी पूरा समर्थन देगा।

यह प्रोजेक्ट केवल कचरा साफ करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत और UK के बीच टीम वर्क, साझा रिसर्च और दोनों देशों के युवा इनोवेटर्स के लिए नए अवसर खोलने का भी एक जरिया है।