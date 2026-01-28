LOADING...
याहू ने लॉन्च किया अपना AI सर्च टूल, गूगल और परप्लेक्सिटी को मिलेगी टक्कर
लेखन बिश्वजीत कुमार
Jan 28, 2026
03:11 pm
क्या है खबर?

इंटरनेट सर्च के बदलते दौर में याहू ने एक बार फिर खुद को मजबूत दावेदार के रूप में पेश किया है। कंपनी ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित सर्च टूल 'याहू स्काउट' लॉन्च किया है, जो यूजर्स को सीधे और साफ जवाब देने पर फोकस करता है। याहू का कहना है कि अब सर्च सिर्फ लिंक ढूंढने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूजर की भाषा में पूछे गए सवालों के तुरंत और समझने योग्य जवाब मिलेंगे।

खासियत'=

कैसे अलग है याहू स्काउट का तरीका?

याहू स्काउट पारंपरिक सर्च से अलग तरीके से काम करता है। यह ओपन इंटरनेट, याहू के अपने कंटेंट और यूजर डाटा को मिलाकर जवाब तैयार करता है। कंपनी के अनुसार, स्काउट उसके दशकों पुराने सर्च अनुभव और बड़े डाटा बेस पर आधारित है। इसका मकसद यह है कि यूजर को लंबी वेबसाइट लिस्ट देखने के बजाय एक ही जगह सही और काम की जानकारी मिल जाए, जिससे समय और मेहनत दोनों बचें।

मदद

शॉपिंग, फाइनेंस और रोजमर्रा के कामों में मदद

याहू स्काउट को इस तरह तैयार किया गया है कि यह रोजमर्रा के कई काम आसान बना सके। यूजर इससे प्रोडक्ट्स की तुलना कर सकते हैं, खरीदारी से पहले रिव्यू देख सकते हैं और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा जानकारी पा सकते हैं। याहू फाइनेंस से जुड़ा फीचर स्टॉक्स, कंपनी न्यूज और एनालिस्ट की राय को आसान भाषा में दिखाता है, जिससे आम यूजर भी जल्दी फैसला ले सके।

फायदा

अभी किन यूजर्स को मिल रहा है फायदा

याहू स्काउट वर्तमान में अमेरिका में बीटा वर्जन के तौर पर उपलब्ध है। यूजर इसे याहू की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए आजमा सकते हैं। कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में इसके फीचर्स को और बेहतर किया जाएगा और ज्यादा यूजर्स तक पहुंच बढ़ाई जाएगी। याहू को उम्मीद है कि स्काउट के जरिए वह AI सर्च की रेस में फिर से अपनी मजबूत पहचान बना पाएगा।

