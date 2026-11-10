XRP लेजर की क्रिप्टोकरेंसी को क्वांटम कंप्यूटर हमलों से सुरक्षित बनाने की तैयारी

प्रस्तावित डिजाइन ML-DSA-44 सिग्नेचर स्कीम का उपयोग करता है, जिसे NIST ने 2024 में मंजूरी दी थी। यह स्कीम ज्यादा डाटा को संभाल सकती है, लेकिन यूजर्स के लिए शुल्क पहले जितना ही रहेगा क्योंकि अतिरिक्त स्टोरेज का खर्च ऑपरेटर उठाएंगे। इस बदलाव की समीक्षा और ऑडिटिंग के लिए टीम ने 2.15 से 2.55 लाख डॉलर (करीब 2-2.4 करोड़ रुपये) का बजट तय किया है। फिलहाल, उनका ध्यान अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर आने वाली तकनीकी दिक्कतों को दूर करने पर है। इन मजबूत सुरक्षा उपायों पर पूरी तरह से माइग्रेशन 2028 तक करने की योजना है।