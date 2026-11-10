कंपनी के अहम फैसलों में हुआंग की भूमिका काफी बड़ी है

जेन्सेन हुआंग के बाद एनवीडिया की कमान किसे मिलेगी? अगले CEO का नाम तय नहीं

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:06 pm Nov 10, 202601:06 pm

क्या है खबर?

एनवीडिया के CEO जेनसेन हुआंग से जुड़े विवाद के बीच कंपनी के भविष्य के नेतृत्व को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अगर 63 वर्षीय हुआंग को किसी कारण से अपना पद छोड़ना पड़ता है, तो कंपनी की जिम्मेदारी किसे मिलेगी, इसे लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक, एनवीडिया में फिलहाल ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसे उनका तय उत्तराधिकारी माना जा सके। कंपनी के अहम फैसलों में हुआंग की भूमिका काफी बड़ी है।