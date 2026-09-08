चीनी कंपनी एक्सपेंग के रोबोट खुद बना रहे ह्यूमनॉइड रोबोट्स

पिछले साल एक्सपेंग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डे पर पहली बार दिखाया गया आयरन रोबोट ऐसे मुश्किल या बार-बार दोहराए जाने वाले कामों के लिए बनाया गया है, जिन्हें इंसान आमतौर पर करने से बचना चाहते हैं। यह रोबोट 76 'डिग्री ऑफ फ्रीडम' की वजह से इंसानों की तरह ही प्रभावशाली ढंग से चलता है।

यह दमदार ट्यूरिंग AI चिप्स पर काम करता है, जिसकी मदद से यह मुश्किल से मुश्किल काम भी खुद कर लेता है। एक्सपेंग की योजना है कि जल्द ही इन रोबोट्स को अपने स्टोर्स और कैंपस में इस्तेमाल करना शुरू किया जाए। दूसरी तरफ, 2027 तक इसे पूरे चीन और दुनियाभर में बड़े पैमाने पर लॉन्च करने की तैयारी है।