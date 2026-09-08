चीनी कंपनी एक्सपेंग के रोबोट खुद बना रहे ह्यूमनॉइड रोबोट्स
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बनाने वाली कंपनी एक्सपेंग ने ह्यूमनॉइड रोबोट्स के लिए एक ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन शुरू की है।
कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शियाओपेंग ही ने 8 सितंबर को यह जानकारी एक वीडियो के साथ साझा की।
इस वीडियो में उनके आयरन रोबोट को असेंबल होते और खुद ही प्रोडक्शन लाइन से चलकर बाहर आते दिखाया गया था।
इस पूरी प्रक्रिया का 80 फीसदी से ज्यादा काम एडवांस्ड रोबोटिक्स से होता है। इसमें उनके EV कारोबार से ऑटोमोटिव-ग्रेड क्वालिटी सिस्टम और रोबोट के सटीक मैन्युफैक्चरिंग का शानदार मेल है।
2027 तक लॉन्च होगा रोबोट
पिछले साल एक्सपेंग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डे पर पहली बार दिखाया गया आयरन रोबोट ऐसे मुश्किल या बार-बार दोहराए जाने वाले कामों के लिए बनाया गया है, जिन्हें इंसान आमतौर पर करने से बचना चाहते हैं। यह रोबोट 76 'डिग्री ऑफ फ्रीडम' की वजह से इंसानों की तरह ही प्रभावशाली ढंग से चलता है।
यह दमदार ट्यूरिंग AI चिप्स पर काम करता है, जिसकी मदद से यह मुश्किल से मुश्किल काम भी खुद कर लेता है। एक्सपेंग की योजना है कि जल्द ही इन रोबोट्स को अपने स्टोर्स और कैंपस में इस्तेमाल करना शुरू किया जाए। दूसरी तरफ, 2027 तक इसे पूरे चीन और दुनियाभर में बड़े पैमाने पर लॉन्च करने की तैयारी है।