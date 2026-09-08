'रामायण' के लिए यश ने अपनी फीस ठुकराई

यश ने 'रामायण' के लिए मिल रही 100 करोड़ की फीस ठुकराई, ऐसे करेंगे मोटी कमाई

लेखन ज्योति सिंह 11:30 am Sep 08, 202611:30 am

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की 'रामायण' में कन्नड़ अभिनेता यश सिर्फ अभिनय नहीं कर रहे, बल्कि वह सह-निर्माता भी हैं। खबर है कि उन्होंने कथित तौर पर 'रामायण' के पहले और दूसरे भाग के लिए मिल रही 100 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फीस को ठुकरा दिया है। इसकी बजाय उन्होंने फिल्म के मिल रही अपनी फीस को हासिल करने का एक नया तरीका अपनाया है। यश ने दोनों भागों के दक्षिण भारतीय सिनेमाघरों में वितरण अधिकार हासिल करने का विकल्प चुना है।