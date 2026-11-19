सिनेलक्स प्रोजेक्टर 300 इंच तक की बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले दिखाता है। इसमें HDR सपोर्ट भी है, जिससे तस्वीरें और वीडियो एकदम साफ और शानदार दिखते हैं।

इसे चलाने के लिए इसमें A55 क्वाड-कोर प्रोसेसर लगा है। साथ ही 2GB रैम और 32GB स्टोरेज भी मिलती है, जिससे यह बिना रुके काम करता है। इसमें ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन करेक्शन जैसे फीचर्स भी हैं, जो प्रोजेक्टर को सेट करना बहुत आसान बना देते हैं।

आवाज के लिए इसमें ड्यूल 10-वॉट स्पीकर्स दिए गए हैं, जो डॉल्बी ऑडियो और DTS डिकोडिंग को सपोर्ट करते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.0, HDMI पोर्ट्स और USB पोर्ट्स जैसे कई विकल्प मिलते हैं। एयरप्ले और मिराकास्ट की मदद से स्क्रीन मिररिंग भी बहुत आसानी से हो जाती है।