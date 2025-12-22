xAI गेमिंग क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है

xAI की AI गेमिंग स्टूडियो बनाने की योजना, डेवलपर्स को किया आमंत्रित

क्या है खबर?

एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI गेमिंग उद्योग में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है। इस कदम का खुलासा एक सार्वजनिक आमंत्रण के माध्यम से हुआ। इसमें गेम डेवलपर्स को AI-संचालित वीडियो गेम बनाने में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। कंपनी ने इच्छुक डेवलपर्स से सीधे संपर्क करने का अनुरोध किया है, जिससे पता चलता है कि वह संरचित स्टूडियो लॉन्च के बजाय शुरुआत में भर्ती और सहयोग पर ध्यान केंद्रित कर रही है।