xAI की AI गेमिंग स्टूडियो बनाने की योजना, डेवलपर्स को किया आमंत्रित
क्या है खबर?
एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI गेमिंग उद्योग में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है। इस कदम का खुलासा एक सार्वजनिक आमंत्रण के माध्यम से हुआ। इसमें गेम डेवलपर्स को AI-संचालित वीडियो गेम बनाने में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। कंपनी ने इच्छुक डेवलपर्स से सीधे संपर्क करने का अनुरोध किया है, जिससे पता चलता है कि वह संरचित स्टूडियो लॉन्च के बजाय शुरुआत में भर्ती और सहयोग पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
अलग
पारंपरिक गेम से अलग होगा डिजाइन
मस्क की ओर से शेयर की गई XAI ने एक पोस्ट में बताया है कि वह एक ऐसा AI गेमिंग स्टूडियो बनाना चाहती है, जो पारंपरिक विकास प्रक्रियाओं पर निर्भर रहने के बजाय मौलिक सिद्धांतों से गेम बनाने पर ध्यान केंद्रित करे। कंपनी ऐसे डेवलपर्स में रुचि रखती है, जो गेमप्ले डिजाइन में AI के साथ प्रयोग करना चाहते हैं। इसमें माहौल, पात्र और इंटरएक्शन को गेमर्स के व्यवहार और AI के आधार पर बदला जा सकेगा।
बदलाव
पहले से लिखे कंटेंट पर नहीं होगा निर्भर
स्क्रिप्टेड, खेलने योग्य न होने वाले पात्रों और निश्चित कहानियों के बजाय AI-संचालित गेम डायनामिक रूप से वातावरण, संवाद और चुनौतियां उत्पन्न कर सकते हैं। गेम डिजाइन के केंद्र में AI सिस्टम को रखकर xAI ऐसे अनुभव प्रदान करने का लक्ष्य रख रही है, जहां प्रत्येक खिलाड़ी की यात्रा काफी भिन्न हो सकती है। इससे पूर्व-लिखित कंटेंट पर निर्भरता कम हो सकती है, जिससे गेम पारंपरिक अपडेट या विस्तार के बिना समय के साथ विकसित हो सकते हैं।