xAI कर रही ग्राेक के लिए हिंदी और बंगाली भाषी लोगों की नियुक्ति, जानिए इसकी वजह

xAI ग्राेक को प्रशिक्षित करने के लिए हिंदी और बंगाली भाषी लोगों की नियुक्ति कर रही है

क्या है खबर?

एलन मस्क की xAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट को प्रशिक्षित करने और आपके पड़ोसी की तरह बोलने लायक बनाने के लिए बंगाली और हिंदी भाषी लोगों को नियुक्त कर रही है। xAI के आयुष जायसवाल ने बताया कि कंपनी ग्रोक को प्रशिक्षित करने के लिए मूल भाषा बोलने वालों की तलाश कर रही है। इसकी यह भर्ती ऐसे समय में हो रही है, जब गूगल, OpenAI और एंथ्रोपिक जैसी अन्य AI कंपनियां भी भारतीय बाजार में प्रवेश कर रही हैं।