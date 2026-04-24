एक्स बंद करेगी अपना कम्युनिटीज फीचर, क्यों लिया यह फैसला?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपने कम्युनिटीज फीचर को बंद करने का फैसला किया है। यह फीचर साल 2021 में शुरू किया गया था, ताकि एक जैसी रुचि वाले लोग आपस में जुड़ सकें, लेकिन अब कंपनी ने इसे हमेशा के लिए हटाने का निर्णय लिया है। कंपनी के अनुसार, इस फीचर का इस्तेमाल बहुत कम लोग कर रहे थे और इसे संभालना मुश्किल हो गया था, इसलिए इसे बंद करना जरूरी समझा गया।

वजह कम इस्तेमाल और ज्यादा स्पैम बनी वजह कंपनी ने बताया कि कम्युनिटीज फीचर का इस्तेमाल केवल 0.4 प्रतिशत यूज़र्स ही कर रहे थे। इसके बावजूद, प्लेटफॉर्म पर आने वाली 80 प्रतिशत स्पैम और धोखाधड़ी की शिकायतें इसी फीचर से जुड़ी थीं। इससे कंपनी को इसे मैनेज करने में काफी परेशानी हो रही थी। इसके साथ ही, कई लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे यह अपने असली मकसद से दूर हो गया और यूजर्स के लिए कम उपयोगी बन गया।

ग्रुप चैट अब नए ग्रुप चैट पर दिया जाएगा ध्यान एक्स ने बताया कि कम्युनिटीज की जगह अब नए ग्रुप चैट फीचर पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसमें यूजर्स लिंक के जरिए ग्रुप में जुड़ सकेंगे और बातचीत कर सकेंगे। शुरुआत में यह फीचर 500 लोगों को सपोर्ट करेगा, जिसे आगे बढ़ाकर 1000 तक करने की योजना है। इससे यूज़र्स को एक बेहतर और आसान बातचीत का अनुभव देने की कोशिश की जा रही है, जिससे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल और बढ़ सके।

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