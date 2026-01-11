एक्स ने अश्लील तस्वीरों के मामले में गलती स्वीकारी, भारत में की यह कार्रवाई 

एक्स पर अश्लील तस्वीरों को बढ़ावा देने का आरोप है

क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) ने ग्राेक से अश्लील तस्वीर बनाने के मामले में अपनी गलती स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही उसने कहा है कि वह भारतीय कानून का पालन करेगा। सूत्रों ने बताया कि लगभग 3,500 कंटेंट ब्लॉक कर दिए गए हैं और 600 से अधिक अकाउंट डिलिट कर दिए हैं। यह कदम पिछले दिनों सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से दिए गए नोटिस के बाद उठाया गया है।