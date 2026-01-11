एक्स ने अश्लील तस्वीरों के मामले में गलती स्वीकारी, भारत में की यह कार्रवाई
क्या है खबर?
अरबपति एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) ने ग्राेक से अश्लील तस्वीर बनाने के मामले में अपनी गलती स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही उसने कहा है कि वह भारतीय कानून का पालन करेगा। सूत्रों ने बताया कि लगभग 3,500 कंटेंट ब्लॉक कर दिए गए हैं और 600 से अधिक अकाउंट डिलिट कर दिए हैं। यह कदम पिछले दिनों सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से दिए गए नोटिस के बाद उठाया गया है।
वादा
कंपनी ने सरकार से किया यह वादा
सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को बताया, "सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और कहा है कि वह भारतीय कानून का पालन करेगा और आगे से अश्लील तस्वीरों की अनुमति नहीं देगा।" इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने एलन मस्क के चैटबॉट ग्रोक द्वारा बनाई अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट पर चिंता जताते हुए 2 जनवरी को एक्स को पत्र लिखा था। इस मामले में आपत्तिजनक कंटेंट तत्काल हटाने को कहा गया।
जवाब
जवाब को बताया नाकाफी
एक्स ने मंत्रालय को जवाब प्रस्तुत कर दिया है, हालांकि अधिकारियों ने इसे अपर्याप्त बताया है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जवाब में उठाए गए विशिष्ट कदमों और लागू किए गए निवारक उपायों का अभाव है। एलन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ग्रोक बिना अनुमति के किसी की भी अश्लील तस्वीरें बनाने और शेयर करने को लेकर सुर्खियों में है। इसके चलते कई देशों में इसकी जांच की जा रही है।