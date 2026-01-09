एक्स पर अब ग्रोक से केवल भुगतान करने वाले यूजर्स बना सकेंगे तस्वीरें, लगी नई पाबंदी

एलन मस्क के स्वामित्व वाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ग्रोक के इस्तेमाल पर नई पाबंदी लगाई है। अब ग्रोक से इमेज एडिटिंग की सुविधा सिर्फ पैसे देने वाले यूजर्स को ही मिलेगी। यह फैसला तब लिया गया जब ग्रोक पर बिना अनुमति लोगों की तस्वीरों को अश्लील तरीके से बदलने के आरोप लगे। लगातार हो रही आलोचना के बाद कंपनी ने यह कदम उठाया है।

नियम डीपफेक विवाद के बाद बदला नियम कंपनी पर आरोप लगे थे कि ग्रोक यूजर्स की मांग पर लोगों की तस्वीरों से कपड़े हटाकर सेक्शुअल डीपफेक बना रहा था। इससे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। अब ग्रोक ऐसे कंटेंट के लिए कहता है कि केवल पेड सब्सक्राइबर ही यह सुविधा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यूजर की पहचान और पेमेंट डिटेल कंपनी के पास दर्ज होनी जरूरी होगी।

UK UK सरकार और रेगुलेटर का रुख सख्त इस मामले पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने नाराजगी जताते हुए इसे शर्मनाक और घिनौना बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि यह गैरकानूनी है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही यूनाइटेड किंगडम (UK) के रेगुलेटर ऑफकॉम से एक्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट के तहत ऑफकॉम के पास प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने तक की ताकत मौजूद है।

