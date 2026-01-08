ग्रोक मामले को लेकर एक्स के जवाब से केंद्र सरकार नहीं है संतुष्ट

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ग्रोक इन दिनों भारत में विवादों में है। एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ग्रोक के जरिए अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने कंपनी से जवाब मांगा था। सूत्रों के अनुसार, एक्स ने सरकार को जवाब दिया है, लेकिन यह जवाब सरकार को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया है। सरकार का कहना है कि जवाब में जरूरी और ठोस जानकारी की कमी है।

जवाब एक्स ने जवाब नहीं बताए आंकड़े PTI के मुताबिक, एक्स ने केंद्र सरकार को लंबा और विस्तृत जवाब सौंपा है। कंपनी ने कहा कि वह भारतीय कानूनों और तय नियमों का सम्मान करती है। एक्स का दावा है कि गलत जानकारी, बिना सहमति वाली निजी तस्वीरों और अश्लील कंटेंट के खिलाफ उसकी सख्त नीति है। हालांकि, जवाब में यह साफ नहीं बताया गया कि अब तक कितना कंटेंट हटाया गया और ग्रोक की समस्या को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।

मांग IT मंत्रालय ने दोबारा मांगा पूरा ब्योरा IT मंत्रालय ने एक्स से फिर से पूरी जानकारी देने को कहा है। मंत्रालय ने साफ तौर पर कंटेंट हटाने से जुड़ा सही डाटा और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने की योजना मांगी है। केंद्र सरकार ने प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वह बाकी सवालों का तुरंत जवाब दे। फिलहाल एक्स ने सरकार को दी गई जानकारी पर कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है। ग्रोक जैसे AI टूल के गलत इस्तेमाल को लेकर सरकार गंभीर बनी हुई है।

