एक्स ने लॉन्च किया वीडियो क्लिपिंग टूल, जानिए कैसे करें उपयोग

इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को एक्स पर मौजूद किसी लंबे वीडियो को खोलना होगा।

इसके बाद क्लिप बनाने वाले विकल्प पर जाकर वीडियो का पसंदीदा हिस्सा चुन सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा केवल पहले से रिकॉर्ड किए गए कम से कम दो मिनट लंबे वीडियो पर काम करेगी।

बनाई जाने वाली क्लिप की अवधि 5 से 60 सेकंड के बीच होनी चाहिए। साथ ही उसकी लंबाई मूल वीडियो के 30 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती।