इस सुविधा के जरिए माता-पिता अपने बच्चों का रोजाना स्क्रीन टाइम देख सकेंगे और एक्स इस्तेमाल करने की समय सीमा तय कर सकेंगे।

वे नए फॉलोअर्स को मंजूरी देने की शर्त भी रख सकते हैं। इसके अलावा, कुछ शब्दों को ब्लॉक करने और बच्चों को सीधे मैसेज भेजने वाले लोगों को सीमित करने का विकल्प मिलेगा।

बच्चों के लिए दिखाए जाने वाले सुझावों को भी उन अकाउंट्स तक सीमित किया जा सकेगा, जिन्हें वे पहले से फॉलो करते हैं।