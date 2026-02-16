एक्स हुआ डाउन

एक्स हुआ डाउन, यूजर्स को पोस्ट करने और देखने में आ रही दिक्कत

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:25 pm Feb 16, 202607:25 pm

क्या है खबर?

लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स डाउन होने से दुनियाभर में हजारों यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के अनुसार, समस्या आज (16 फरवरी) शाम करीब 7:00 बजे शुरू हुई। भारत समेत कई देशों से यूजर्स ने शिकायत दर्ज कराई। इस तकनीकी गड़बड़ी के कारण लोग न तो नई पोस्ट कर पा रहे हैं और न ही दूसरों की पोस्ट ठीक से देख पा रहे हैं।