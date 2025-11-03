भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत के बाद एक्स पर बातचीत में 456.5 प्रतिशत की वृद्धि
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बीती रात इतिहास रचते हुए पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने रोमांचक फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया। इस जीत के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय टीम की सफलता पर बधाई मैसेज और पोस्ट की बाढ़ आ गई। देशभर के प्रशंसक और क्रिकेट प्रेमी टीम की शानदार उपलब्धि का जश्न मना रहे थे।
प्रतिक्रिया
सोशल मीडिया पर भारी प्रतिक्रिया और कोहली का पोस्ट
महिला टीम की जीत के बाद एक्स पर गतिविधियों में भारी उछाल देखा गया। एक्स इंडिया ने बताया कि केवल 24 घंटों में बातचीत में 456.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्लेटफॉर्म ने टीम को शानदार जीत बताया और विराट कोहली के पोस्ट को साझा किया। कोहली ने लिखा कि उनकी निडर खेल और आत्मविश्वास आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। यह पोस्ट तेजी से वायरल हुआ और हजारों लाइक्स और रीट्वीट मिले।
प्रदर्शन
मैदान पर उत्साह और शानदार प्रदर्शन
रोहित शर्मा समेत कई पूर्व पुरुष क्रिकेटर मैदान पर टीम का समर्थन करने आए। हरमनप्रीत ने निर्णायक कैच पकड़कर जीत पक्की की और रोहित की भावुक प्रतिक्रिया कैमरों में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। शेफाली वर्मा के 2 महत्वपूर्ण विकेट और दीप्ति शर्मा के 5 विकेट ने टीम को दक्षिण अफ्रीका पर जीत दिलाई। यह जीत भारतीय महिला टीम के लिए यादगार और गर्व भरी साबित हुई।