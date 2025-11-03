एलन मस्क के साथ विवाद खत्म करना चाहते हैं ऑल्टमैन, जानिए क्या कहा 

प्रतिक्रिया

ऑल्टमैन ने दी यह प्रतिक्रिया

मस्क को संबोधित करते हुए सैम ऑल्टमैन ने लिखा, "मैंने उस चीज को, जिसे आप खत्म समझकर छोड़ आए थे, अब तक की सबसे बड़ी गैर-लाभकारी संस्था बनाने में मदद की है।" उन्होंने आगे कहा, "आप यह भी चाहते थे कि टेस्ला OpenAI को अपने नियंत्रण में ले ले और आपने कहा था कि हमें सफलता की कोई संभावना नहीं है। अब आपके पास एक बेहतरीन AI कंपनी है और हमारे पास भी। क्या हम सब आगे नहीं बढ़ सकते?"