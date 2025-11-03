एलन मस्क के साथ विवाद खत्म करना चाहते हैं ऑल्टमैन, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI को लेकर एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद सोशल मीडिया पर और भड़क गया है। टेस्ला प्रमुख ने AI कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पर एक गैर-लाभकारी संस्था को चुराने का आरोप लगाया। इसके बाद ऑल्टमैन ने एक स्पष्ट और संतुलित प्रतिक्रिया के साथ जवाब देते हुए यह विवाद खत्म करने का आह्वान करते हुए आगे बढ़ने का आग्रह किया है।
प्रतिक्रिया
ऑल्टमैन ने दी यह प्रतिक्रिया
मस्क को संबोधित करते हुए सैम ऑल्टमैन ने लिखा, "मैंने उस चीज को, जिसे आप खत्म समझकर छोड़ आए थे, अब तक की सबसे बड़ी गैर-लाभकारी संस्था बनाने में मदद की है।" उन्होंने आगे कहा, "आप यह भी चाहते थे कि टेस्ला OpenAI को अपने नियंत्रण में ले ले और आपने कहा था कि हमें सफलता की कोई संभावना नहीं है। अब आपके पास एक बेहतरीन AI कंपनी है और हमारे पास भी। क्या हम सब आगे नहीं बढ़ सकते?"
आरोप
मस्क ने लगाया था आरोप
OpenAI प्रमुख की यह प्रतिक्रिया मस्क के उस ट्वीट के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ऑल्टमैन ने एक गैर-लाभकारी संस्था को चुरा लिया। यह 2019 में कंपनी के सीमित-लाभ मॉडल की ओर बदलाव का संदर्भ में था। टेस्ला प्रमुख ने 2015 में OpenAI की स्थापना में भागीदार थे, लेकिन 2018 में छोड़ दी थी। इसके बाद से ही उन्होंने अपने मूल उद्देश्य के साथ विश्वासघात का आरोप लगाते हुए बार-बार कंपनी की आलोचना की है।