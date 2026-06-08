दुनिया की पहली व्यावसायिक ब्रेन-चिप को मंजूरी

दुनिया की पहली व्यावसायिक ब्रेन-चिप को मंजूरी, चीन ने मस्क की न्यूरालिंक को छोड़ा पीछे

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:53 pm Jun 08, 202612:53 pm

क्या है खबर?

ब्रेन-चिप तकनीक की वैश्विक दौड़ में चीन ने एलन मस्क की न्यूरालिंक को पीछे छोड़ दिया है। चीन ने NEO नाम के दुनिया के पहले व्यावसायिक रूप से मंजूर इनवेसिव ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) को मंजूरी दे दी है। इस चिप को न्यूराकल टेक्नोलॉजी और सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने मिलकर विकसित किया है। इसका मकसद लकवाग्रस्त लोगों को फिर से हाथों की गतिविधियां करने में मदद देना है। इस उपलब्धि को चीन की बड़ी तकनीकी सफलता माना जा रहा है।