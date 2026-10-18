विश्व बैंक ने विकासशील देशों को छोटे AI मॉडल्स इस्तेमाल करने की दी सलाह

विश्व बैंक विकासशील देशों को छोटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये ऐसे खास मॉडल होते हैं, जिन्हें किसी विशेष काम के लिए कम डाटा पर तैयार किया जाता है और ये कमजोर इंटरनेट या सामान्य मोबाइल फोन पर भी आसानी से काम करते हैं।

बैंक के मुख्य ज्ञान अधिकारी पास्कल डोनोहो कहते हैं कि ये मॉडल देशों को आर्थिक प्रगति की रफ्तार बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। उनका मानना है कि जो काम पहले सदियों में पूरे होते थे, वे अब कुछ ही दशकों में निपटाए जा सकते हैं।