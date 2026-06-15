वर्कस्ट्रीम प्रो काम करने के तरीकों को बदल रहा है

वर्कस्ट्रीम प्रो के साथ अपने काम को आसानी से करें मैनेज

क्या है खबर?

वर्कस्ट्रीम प्रो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल है, जो वर्कफ्लो यानि काम के तरीकों को आसान बनाता है। यह टास्क को व्यवस्थित करता है, उन्हें अपने आप पूरा करने में मदद करता है और AI की मदद से नए टास्क भी बनाता है। इसमें टास्क की जानकारी, छोटे-छोटे टास्क, बार-बार होने वाले काम, डेडलाइन, लेबल और स्लैक और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे प्लेटफॉर्म पर टीम के साथ तालमेल बिठाने जैसी खूबियां मिलती हैं। आइए जानते हैं यह कैसे काम करता है।