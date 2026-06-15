वर्कस्ट्रीम प्रो के साथ अपने काम को आसानी से करें मैनेज
क्या है खबर?
वर्कस्ट्रीम प्रो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल है, जो वर्कफ्लो यानि काम के तरीकों को आसान बनाता है। यह टास्क को व्यवस्थित करता है, उन्हें अपने आप पूरा करने में मदद करता है और AI की मदद से नए टास्क भी बनाता है। इसमें टास्क की जानकारी, छोटे-छोटे टास्क, बार-बार होने वाले काम, डेडलाइन, लेबल और स्लैक और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे प्लेटफॉर्म पर टीम के साथ तालमेल बिठाने जैसी खूबियां मिलती हैं। आइए जानते हैं यह कैसे काम करता है।
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काम को ऑटोमैटिक करके बढ़ाएं कार्यक्षमता
वर्कस्ट्रीम प्रो के ऑटोमेशन टूल्स टीम की कार्यक्षमता बढ़ाने में बहुत खास भूमिका निभाते हैं। यह प्लेटफॉर्म शेड्यूलिंग और उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग जैसे रोजमर्रा के नीरस कामों को ऑटोमैटिक कर देता है। इससे टीम के सदस्यों को ज्यादा अहम और रणनीति वाले कामों पर ध्यान देने का मौका मिलता है। इससे न सिर्फ समय बचता है, बल्कि रोजमर्रा के कामों में इंसानी गलती होने की संभावना भी कम हो जाती है।
#2
आसानी से बनाएं टास्क
इसमें AI की मदद से टास्क बनाने की सुविधा नए कामों को सेट करना बहुत आसान बना देती है। यह आपकी जानकारी का इस्तेमाल करके टास्क की पूरी जानकारी तैयार करता है और उन्हें छोटे-छोटे सबटास्क में बांट देता है। इससे शुरुआती प्लानिंग में लगने वाली मेहनत कम हो जाती है। उन टीमों के लिए यह बहुत फायदेमंद होता है, जो बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं, जिनमें कई हिस्से होते हैं।
#3
टीम के तालमेल के लिए बेहतर टूल्स
यह स्लैक और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे लोकप्रिय कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर टीम के तालमेल को और भी बेहतर बनाता है। इन टूल्स पर बातचीत और टास्क मैनेजमेंट को एक साथ लाने से यह सुनिश्चित होता है कि टीम के हर सदस्य के पास प्रोजेक्ट की प्रगति से जुड़ी ताजा जानकारी उपलब्ध हो। लेबल और डेडलाइन की वजह से सभी टीम सदस्य प्राथमिकताओं और समय सीमा को लेकर एक ही राय रखते हैं।
#4
रोज की प्लानिंग को आसान बनाने वाली खूबियां
इस प्लेटफॉर्म की वर्कफ्लो पर केंद्रित खूबियां, जैसे समय बांटने वाले टूल्स और इन-ऐप कैलेंडर, रोज की प्लानिंग को सुचारू बनाने में काफी काम आते हैं। इन खूबियों से लोग अपने शेड्यूल को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। यह आने वाले कामों का साफ ब्यौरा दिखाता है और हर गतिविधि के लिए समय भी निर्धारित करता है। इस तरह यूजर्स अपने काम के बोझ को बेहतर ढंग से संतुलित कर पाते हैं।