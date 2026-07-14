भारतीय रोबोट SSI मंत्रा ने हृदय के ऑपरेशन को बनाया किफायती
भारतीय रोबोटिक सर्जरी प्लेटफॉर्म SSI मंत्रा हृदय के ऑपरेशन को किफायती बना रहा है। डॉ. सुधीर श्रीवास्तव ने हाल ही में इसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली से कर्नाटक में बैठे एक मरीज पर दिल की रिमोट सर्जरी की है।
इसकी सबसे खास बात यह है कि SSI मंत्रा की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये है, जो विदेशी रोबोटिक सिस्टम के मुकाबले केवल एक तिहाई है।
सर्जंस को दिया जा रहा प्रशिक्षण
SS इनोवेशन ने SSI मंत्रा को ऐसे औजारों के साथ तैयार किया है, जिन्हें बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे इसकी लागत और भी कम हो जाती है।
यह बच्चों के इलाज और हृदय संबंधी मुश्किल सर्जरी सहित कई क्षेत्रों में काम आ सकता है। दुनियाभर के 133 से अधिक केंद्रों पर इसका इस्तेमाल हो रहा है और अब तक 10,000 से ज्यादा सर्जरी सफलतापूर्वक की जा चुकी हैं। यही वजह है कि इस तकनीक को इस्तेमाल करने वाले कुशल सर्जंस की मांग बहुत बढ़ गई है।
इसी जरूरत को समझते हुए श्री मधुसूदन साईं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (SMSIMSR) और उसके सहयोगी संगठनों ने ट्रेनिंग देने वाले खास कार्यक्रम शुरू किए हैं।
हाल ही में उन्होंने 114 कार्डियक सर्जंस को एक साथ इकट्ठा किया, जहां ग्रीस और कोयंबटूर से लाइव सर्जरी दिखाते हुए उन्हें वास्तविक समय में प्रशिक्षित किया गया। यह पहल आधुनिक हृदय उपचार को हर किसी के लिए ज्यादा सुलभ और आसान बनाएगी।