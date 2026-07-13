सलमान खान की 'मातृभूमि' के लिए करना पड़ सकता है लंबा इंतजार, आया ये अपडेट

फिल्म

अगले साल 2 फिल्में रिलीज होने के आसार

सूत्र ने आगे कहा, "अगर समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो 'मातृभूमि' अगले साल के लिए टल जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि सलमान की 2027 में 2 फिल्में रिलीज हो सकती हैं।" सलमान की 'SVC63' ईद, 2027 पर रिलीज के लिए तैयार है, जिसमें उनके साथ नयनतारा हैं। बता दें, 'मातृभूमि' भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच 2020 में हुए गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है। इसके विषयवस्तु पर आपत्ति के चलते अभी सेंसर प्रमाणपत्र नहीं मिला है।