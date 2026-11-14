चैरियट ने पेश किया 11 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करने वाला AI स्पीच मॉडल

इंडियाAI के सहयोग से चैरियट ने चैरियट-1-TTS-मल्टीलिंगुअल नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्पीच मॉडल पेश किया है, जो भारत की भाषाई विविधता को समझता है।

यह मॉडल 11 भारतीय भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेजी को भी सपोर्ट करता है। इसमें 50 से ज्यादा आवाजें हैं और यह वाक्य के बीच में भी भाषा बदल सकता है।

इसे ग्राहक सहायता और वॉयस असिस्टेंट जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। यह डिजिटल सार्वजनिक सेवा में भी काम आएगा और टेक्स्ट को उसके संदर्भ के साथ समझ सकता है।