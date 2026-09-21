वायर्ड चार्जिंग आमतौर पर ज्यादा तेज और ऊर्जा के मामले में बेहतर रहती है

फोन की बैटरी के लिए वायरलेस या वायर्ड, कौन सी चार्जिंग सही?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:08 am Sep 21, 202610:08 am

क्या है खबर?

स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए आज वायरलेस और वायर्ड दोनों विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि इनमें से कौन सा तरीका बैटरी के लिए बेहतर है। वायरलेस चार्जिंग आसान और सुविधाजनक है, लेकिन इससे फोन थोड़ा ज्यादा गर्म हो सकता है। वायर्ड चार्जिंग आमतौर पर ज्यादा तेज और ऊर्जा के मामले में बेहतर रहती है। इसलिए बैटरी की लंबी उम्र के लिए चार्जिंग का तरीका और फोन का तापमान दोनों महत्वपूर्ण हैं।