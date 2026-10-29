मस्क ने यह बात एक एक्स पोस्ट के जवाब में कही है

AI के दौर में पैसे बचाने की जरूरत नहीं रहेगी? एलन मस्क का बड़ा दावा

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:15 pm Oct 29, 202606:15 pm

क्या है खबर?

टेस्ला और स्पेस-X के प्रमुख एलन मस्क ने भविष्य की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा अनुमान जताया है। उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोट के बढ़ते इस्तेमाल से एक ऐसा दौर आ सकता है, जब लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि दूर के भविष्य के लिए बचत करना शायद जरूरी नहीं रहेगा। मस्क ने यह बात एक एक्स पोस्ट के जवाब में कही है।