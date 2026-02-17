भारत में नाबालिगों के सोशल मीडिया उपयोग पर लगेगा प्रतिबंध? अश्विनी वैष्णव ने दिए संकेत

ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कुछ अन्य देश नाबालिगों यानी 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। अब माना जा रहा कि भारत भी आने वाले समय में कुछ ऐसा ही कदम उठा सकता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार उम्र के आधार पर नियम बनाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों से बातचीत कर रही है।

डीपफेक डीपफेक और बच्चों की सुरक्षा पर चर्चा दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार डिजिटल कंपनियों के साथ डीपफेक जैसे खतरों पर भी काम कर रही है। उन्होंने बताया कि कई देशों ने अब मान लिया है कि बच्चों के लिए अलग नियम जरूरी हैं। सरकार की चिंता यह है कि सोशल मीडिया की लत और गलत कंटेंट बच्चों की मानसिक सेहत पर बुरा असर डाल सकता है।

सख्ती विदेशों में सख्ती अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देश सोशल मीडिया पर अपना सख्त कदम उठा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, टिक-टॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर कानूनी रोक की दिशा में कदम बढ़ाया है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया को बच्चों के लिए बड़ा खतरा बताया है। यूरोपीय संघ (EU) के कई देश ऐसे नियमों पर विचार कर रहे हैं ताकि बच्चों को ऑनलाइन नुकसान से बचाया जा सके।

