मेटा कर्मचारियों के कंप्यूटर में ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर स्थापित कर रही है

क्यों मेटा करेगा अपने कर्मचारियों के माउस-कीबोर्ड की गतिविधियां रिकॉर्ड?

क्या है खबर?

मेटा ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए नया तरीका निकाल रही है। इसके लिए वह अपने कर्मचारियों के माउस मूवमेंट और कीस्ट्रोक्स से एकत्रित डेटा का उपयोग करने की योजना बना रही है। माउस की गतिविधियों, क्लिक और कीस्ट्रोक को कैप्चर करने के लिए कर्मचारियों के कंप्यूटरों पर नया ट्रैकिंग साॅफ्टवेयर स्थापित किया जा रहा है, जो कि ऑटोनॉमस कार्य करने में सक्षम AI एजेंट्स के निर्माण की एक व्यापक पहल का हिस्सा है।