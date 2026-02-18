एनवीडिया के CEO जेंसन हुआंग AI इंपैक्ट समिट में नहीं हुए शामिल, सामने आई वजह

एनवीडिया के जेंसन हुआंग AI इंपैक्ट समिट में शामिल नहीं हाेंगे

क्या है खबर?

एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसन हुआंग के नई दिल्ली में चल रहे इंडिया AI इंपैक्ट समिट में नहीं आने की वजह सामने आ गई है। दक्षिण एशिया के प्रबंध निदेशक विशाल धूपर ने कहा कि CEO लगातार कई सप्ताह की यात्रा के बाद अस्वस्थ हो गए और उन्होंने कंपनी के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए जय पुरी को कहा है। उनका दौरा स्थगित होने के बारे में 14 फरवरी को कंपनी ने पुष्टि कर दी थी।