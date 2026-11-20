गगनयान मिशन के लॉन्च में देरी

गगनयान मिशन के लॉन्च में क्यों हो सकती है फरवरी 2027 तक देरी?

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:17 pm Nov 20, 202607:17 pm

क्या है खबर?

भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की पहली मानवरहित उड़ान में देरी हो सकती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, ISRO के अधिकारी अब फरवरी, 2027 से पहले इस मिशन की लॉन्चिंग की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। पहले इसे दिसंबर, 2026 में भेजने की योजना थी। अगर नई समयसीमा लागू होती है, तो भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की पहली बड़ी परीक्षण उड़ान निर्धारित कार्यक्रम से आगे बढ़ जाएगी।