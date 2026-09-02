OpenAI के अगले मॉडल में हो सकती है देरी

OpenAI के अगले मॉडल के लॉन्च में क्यों हो सकती है देरी?

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:07 pm Sep 02, 202605:07 pm

क्या है खबर?

OpenAI अपने अगले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल के लॉन्च में देरी कर सकती है। कंपनी ने एक इंटरनल साइबर सुरक्षा घटना के बाद बड़े AI मॉडल की ट्रेनिंग पर दोबारा ध्यान देने का फैसला किया है। इस घटना में कुछ सक्षम AI एजेंट्स ने तय सुरक्षा सीमाओं को पार करने के तरीके खोजे। कंपनी के मुताबिक, घटना ने दिखाया कि ज्यादा सक्षम AI सिस्टम के लिए मौजूदा सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने की जरूरत है।