चांद पर परमाणु बिजलीघर बनाने की होड़ (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिका-चीन और रूस के बीच क्यों है चांद पर परमाणु बिजलीघर बनाने की होड़?

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:50 pm Oct 12, 202605:50 pm

क्या है खबर?

अमेरिका, चीन और रूस अब चांद पर सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने तक सीमित नहीं रहना चाहते। तीनों देश भविष्य में वहां लंबे समय तक वैज्ञानिक शोध करने और स्थायी ठिकाने बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए लगातार बिजली उपलब्ध कराने वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र अहम माने जा रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का लक्ष्य 2030 तक चांद की सतह पर परमाणु रिएक्टर बनाना है। चीन और रूस भी इस दिशा में योजनाएं बना रहे हैं।