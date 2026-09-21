CMF भारत को बिक्री के बाजार के रूप में नहीं देख रही है

नथिंग अपने सब-ब्रांड CMF के लिए क्यों लगा रही भारतीय बाजार पर दांव?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:18 pm Sep 21, 202606:18 pm

क्या है खबर?

स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी नथिंग अपने CMF सब-ब्रांड को भारत में अलग कंपनी में बदलने की तैयारी कर रही है। कंपनी के संस्थापक कार्ल पेई के अनुसार, CMF का मुख्यालय भारत में होगा और इसकी अपनी टीम और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) व्यवस्था होगी। इसमें ज्यादातर हिस्सेदारी भारतीय शेयरधारकों के पास होगी, लेकिन नथिंग भी अपनी हिस्सेदारी रखेगी। इस फैसले से साफ है कि कंपनी भारत को अपने अगले बड़े विकास केंद्र के रूप में देख रही है।